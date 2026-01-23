ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
1 хв

На Житомирщині під час пожежі загинули мати і двоє дітей: деталі трагедії (фото)

Одна дитина вціліла та опинилася у медичному закладі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Іграшка.

Іграшка. / © Getty Images

У Житомирській області під час гасіння пожежі в приватній оселі виявили тіла жінки та двох маленьких дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, пожежа сталася цієї ночі у приватному житловому будинку в селі Козіївка Житомирського району. Будинок площею 85 кв. м був повністю охоплений вогнем.

"Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річної жінки та її двох дітей (4 і 5 років). Також до лікарні було госпіталізовано її третю дитину віком 2 роки", - наголосили у ДСНС.

Пожежу було ліквідовано, але вогнем було знищено будинок повністю.

ФОТО

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Нагадаємо, у Донецькій області російські війська обстріляли село Черкаське. Російський безпілотник влетів у будинок. Внаслідок обстрілу загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів.

Дата публікації
Кількість переглядів
275
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie