На Житомирщині під час пожежі загинули мати і двоє дітей: деталі трагедії (фото)
Одна дитина вціліла та опинилася у медичному закладі.
У Житомирській області під час гасіння пожежі в приватній оселі виявили тіла жінки та двох маленьких дітей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
За даними рятувальників, пожежа сталася цієї ночі у приватному житловому будинку в селі Козіївка Житомирського району. Будинок площею 85 кв. м був повністю охоплений вогнем.
"Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річної жінки та її двох дітей (4 і 5 років). Також до лікарні було госпіталізовано її третю дитину віком 2 роки", - наголосили у ДСНС.
Пожежу було ліквідовано, але вогнем було знищено будинок повністю.
Нагадаємо, у Донецькій області російські війська обстріляли село Черкаське. Російський безпілотник влетів у будинок. Внаслідок обстрілу загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів.