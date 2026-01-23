На Житомирщині під час пожежі загинули мати і двоє дітей: деталі трагедії (фото)

Іграшка. / © Getty Images

У Житомирській області під час гасіння пожежі в приватній оселі виявили тіла жінки та двох маленьких дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, пожежа сталася цієї ночі у приватному житловому будинку в селі Козіївка Житомирського району. Будинок площею 85 кв. м був повністю охоплений вогнем.

"Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річної жінки та її двох дітей (4 і 5 років). Також до лікарні було госпіталізовано її третю дитину віком 2 роки", - наголосили у ДСНС.

Пожежу було ліквідовано, але вогнем було знищено будинок повністю.

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

Під час гасіння пожежі в приватній оселі виявлено тіла жінки та двох дітей. / © ДСНС у Житомирській області

