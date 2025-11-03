На Житомирщині помітили двох червонокнижних тварин (фото)

Зубри / © Державна екологічна інспекція України

Двоє зубрів, занесених до Червоної книги України, були помічені у селі Червоні Хатки на Житомирщині. Тварини проходили неподалік житлових будинків, що стало рідкісним видовищем для місцевих жителів.

Про це розповів начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євген Медведовський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 1 листопада надійшло повідомлення про появу двох зубрів, занесених до Червоної книги України, у селі Червоні Хатки Романівської громади на Житомирщині. Місцеві жителі помітили, що тварини вільно пересувалися селом, підходили до подвір’їв і навіть паслися на присадибних ділянках. Інформація швидко розійшлася соцмережами, викликавши занепокоєння щодо безпеки людей та можливого браконьєрства.

На місце події оперативно виїхали працівники ДЕІ Поліського округу разом із лісовою охороною Баранівського надлісництва. Коли фахівці прибули, зубрів вже не було на первинному місці, проте пошуки завершилися успіхом — тварин виявили неподалік села. Спостереження показали, що вони не бояться людей чи свійських тварин, що свідчить про попередній контакт із людиною.

Щоб гарантувати безпеку, ухвалили рішення тимчасово переселити зубрів на місцеву ферму, поки не з’ясують власника або подальший план утримання. Процес виявився складним, оскільки тварини не піддавалися звичайним методам контролю, і навіть довелося використати допомогу місцевої корови, щоб заманити їх на ферму.

Наступного дня знайшли оптимальне рішення: перевезти зубрів до спеціального вольєра Баранівського надлісництва у Явенському лісництві. Протягом 27 кілометрів пересування місцеві жителі виходили на вулиці, щоб побачити цих величних тварин. У кінці дня переселення завершилося успішно — зубри зайшли у вольєр, де на них чекало сіно, зерно та вода.

Зараз тварини перебувають у безпечному середовищі на території площею 56 гектарів під наглядом лісівників. Вони почуваються спокійно та звикають до нового місця, що нагадує їх природне середовище. Факт виявлення зубрів буде передано до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, а надалі вирішуватимуть, чи залишатимуть їх у Баранівському надлісництві або передадуть до спеціалізованого господарства для розведення.

