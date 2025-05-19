На Житомирщині працівник моргу обкрадав тіла загиблих воїнів: як його покарали

Тіла загиблих поблизу морга / Фото ілюстративне / © Associated Press

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Працівника моргу на Житомирщині, який викрав обручку з тіла загиблого військовослужбовця, засудили до 5 років ув’язнення.

Про це передає Житомирська обласна прокуратура.

У січні 2025 року медичний брат, готуючи тіло загиблого військовослужбовця з Коростенського району до передавання родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку. Цього ж дня він здав прикрасу до місцевого ломбарду, отримавши за неї 3900 гривень.

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Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після проведення похорону, після чого звернулася до поліції. Під час досудового розслідування встановлено ще два випадки аналогічних злочинних дій з боку медбрата.

«Прокурор… підтримав публічне обвинувачення у справі проти 49-річного працівника місцевої філії бюро судово-медичної експертизи, якого визнано винним у скоєнні тяжких злочинів — у нарузі над тілами померлих, зокрема загиблого військовослужбовця, вчиненій з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Суд визнав мародера винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набув чинності, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що схожий випадок також зафіксовано у Дніпрі. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військових та через онлайн-банкінг списували гроші. Серед пʼятьох фігурантів — працівник моргу, айтівець та кримінальний авторитет.

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