На Житомирщині працівники ТЦК побили чоловіка під час ВЛК: поліція повідомила шокувальні деталі

На Житомирщині службовці ТЦК та СП побили чоловіка під час ВЛК і не відпускали його додому.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

Правоохоронці Житомирщини завершили досудове розслідування щодо двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Справу про побиття відвідувача медичного центру та його незаконне позбавлення волі передано до суду.

Деталі інциденту в медцентрі

За даними слідства, подія сталася ввечері 6 січня. Конфлікт спалахнув у кабінеті однієї з медичних установ області між 33-річним співробітником ТЦК та відвідувачем. Під час суперечки військовослужбовець завдав чоловікові близько десяти ударів руками, від яких той упав на підлогу. Попри відсутність опору з боку потерпілого, побиття продовжилося.

Експертиза кваліфікувала отримані травми як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Згодом до протиправних дій долучився 55-річний колега нападника. Він щонайменше тричі вдарив потерпілого в обличчя, після чого чинив на нього психологічний тиск та погрожував. Ба більше, службовець ігнорував прохання чоловіка про медичну допомогу та силоміць утримував його в приміщенні для проходження ВЛК.

Кваліфікація злочинів та можливе покарання

Поліція Житомирської області, під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, висунула фігурантам офіційні обвинувачення:

33-річному службовцю інкримінують умисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України). Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

55-річному службовцю висунуто обвинувачення за двома статтями: умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України) та незаконне позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України). Максимальна санкція передбачає до 3 років обмеження або позбавлення волі.

