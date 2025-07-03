- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1035
- Час на прочитання
- 1 хв
На Житомирщині продовжується ліквідація наслідків вибуху
На Житомирщині триває ліквідація наслідків вибуху поблизу траси “Київ—Чоп”, розгорнуто штаби допомоги постраждалим.
На Житомирщині продовжується ліквідація наслідків вибуху в населеному пункті на автодорозі М-06 “Київ—Чоп”.
Про у повідомленні у соціальних мережах повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Наразі розгорнуто штаби ДСНС та місцевої громади для допомоги тим, хто постраждав внаслідок вибуху.
Надається медична та психологічна допомога, житло тим, чиї будинки зруйновані.
Працюють рятувальники, медики, поліцейські, психологи та інші фахівці, які беруть участь у ліквідації наслідків руйнувань.
Залучені необхідні сили, спеціальна техніка. Усім, хто цього потребує, забезпечено харчування й доступ до води.
Нагадаємо, що внаслідок вибухів під Житомиром загинули двоє людей, 24 дістали поранення, серед них 4 дітей.