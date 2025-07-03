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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Житомирщині продовжується ліквідація наслідків вибуху

На Житомирщині триває ліквідація наслідків вибуху поблизу траси “Київ—Чоп”, розгорнуто штаби допомоги постраждалим.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

На Житомирщині продовжується ліквідація наслідків вибуху в населеному пункті на автодорозі М-06 “Київ—Чоп”.

Про у повідомленні у соціальних мережах повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

  • Наразі розгорнуто штаби ДСНС та місцевої громади для допомоги тим, хто постраждав внаслідок вибуху.

  • Надається медична та психологічна допомога, житло тим, чиї будинки зруйновані.

  • Працюють рятувальники, медики, поліцейські, психологи та інші фахівці, які беруть участь у ліквідації наслідків руйнувань.

  • Залучені необхідні сили, спеціальна техніка. Усім, хто цього потребує, забезпечено харчування й доступ до води.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів під Житомиром загинули двоє людей, 24 дістали поранення, серед них 4 дітей.

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