На Житомирщині "Шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблий та поранені

Голова Житомирської ОВА на місці влучання

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Сьогодні, 10 квітня, у селищі Озерне на Житомирщині ворожий "Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, внаслідок російської атаки одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі перебувають в лікарнях області. Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків.

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"На місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги. Жителі квартир, які зазнали ушкодження, отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань", — запевнив голова ОВА.

Як додає "Суспільне", під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру.