ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
788
Час на прочитання
1 хв

На Житомирщині "Шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблий та поранені

Внаслідок атаки «Шахедів» по Житомирщині одна людина загинула. Ще п’ятеро постраждали, серед них дитина 2011 року народження.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Голова Житомирської ОВА на місці влучання

Голова Житомирської ОВА на місці влучання

Сьогодні, 10 квітня, у селищі Озерне на Житомирщині ворожий "Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, внаслідок російської атаки одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі перебувають в лікарнях області. Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків.

"На місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги. Жителі квартир, які зазнали ушкодження, отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань", — запевнив голова ОВА.

Як додає "Суспільне", під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie