На Житомирщині штампували "липові" інвалідності: скільки коштувала послуга для ухилянтів

На Житомирщині викрили схему отримання фіктивної інвалідності / © СБУ

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У Коростені на Житомирщині правоохоронці викрили схему отримання фіктивної інвалідності для уникнення мобілізації.

Про це передають управління СБУ в Житомирській області і «Суспільне Житомир».

Правоохоронці викрили двох ділків, які у змові із посадовцями МСЕК продавали ухилянтам «липові» інвалідності.

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«Торгівлю інвалідностями» організували чоловік та жінка пенсійного віку, які мали «зв’язки» у сфері охорони здоров’я регіону.

Посередники запевняли «клієнтів», що мають вплив на позитивні рішення лікарів різного профілю потрібних МСЕК щодо інвалідностей, та вимагали за це гроші — для себе та медиків.

Скільки «коштувала» інвалідність»

Фіктивний інвалідний статус «під ключ» вартував у середньому 5 тисяч доларів США — залежно від реального стану здоров’я «клієнта» та групи, яку потрібно встановити.

Як діяла схема

Зокрема, правоохоронці виявили, що минулого року фігуранти «закрили питання» зі встановленням ІІІ групи інвалідності 38-річному чоловіку призовного віку із Коростеня та отримали за це 4,5 тисячі доларів.

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При цьому, жодних об’єктивних медичних показань для цього він не мав. Тому зломисники придумали такий алгоритм:

Спочатку «клієнт» пройшов визначені обстеження та «пролікувався» стаціонарно, щоб спробувати оформити «втрату працездатності» через міську МСЕК — за місцем проживання.

Отримавши прогнозовану відмову, восени 2024 року ухилянт оскаржив це рішення — у «потрібному» обласному МСЕК.

«Клієнт» самостійно приїхав до Житомира, а вже на обстеження у медзаклад «театрально» приїхав на інвалідному візку.

Профільний лікар «встановив діагноз», члени комісії (експерти в інших медичних галузях) прийняли спільне рішення про встановлення ІІІ групи інвалідності.

«До кабінету лікаря пацієнт вже вирушив на візку колісному, в який пересів з авто, — розповіла речниця Нацполіції Житомирщини.

Як покарають зловмисників

трьом жителям Коростеня — двом посередникам і ухилянту-хабародавцю — інкримінують частину 3 статті 369 — надання неправомірної вигоди службовій особі, їм загрожує до восьми років ув’язнення;

лікарю інкримінують частину 1 статті 368 — одержання неправомірної вигоди службовою особою, та частина 1 статті 366 — службове підроблення. Йому загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Фіктивну інвалідність фігуранта скасовано. Наразі триває документування участі у корупційній схемі інших лікарів медичних закладів регіону, у тому числі — посадовців МСЕК.

Раніше ми писали, що на Закарпатті ухилянтів сховали між худоби, аби вивезти за кордон.

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