Укрaїнa
140
На Житомирщині у будинку живцем згоріли дві жінки

Трагедія сталася у селі Кам’янка. На місці пожежі рятувальники виявили тіла жінок.

Анастасія Павленко
На місці пожежі

На місці пожежі / © ДСНС

У селі Кам’янка Коростенського району Житомирщини сталася пожежа в приватному будинку. Відомо про загиблих і постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України.

«Полум’я повністю охопило дерев’яний будинок і перекинулося на господарські будівлі. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок віком 66 і 49 років», — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що жінка отруїлася чадним газом, а чоловік дістав рвані рани передпліччя — обох госпіталізували.

Пожежу загасили близько 07:45 ранку. За попередніми даними, причиною загоряння стало порушення правил монтажу димоходу.

Нагадаємо, під Києвом стався вибух біля смітника. Внаслідок інциденту є потерпілі, а 57-річна місцева жителька загинула на місці.

