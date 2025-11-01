На Житомирщині у будинку живцем згоріли дві жінки

На місці пожежі / © ДСНС

У селі Кам’янка Коростенського району Житомирщини сталася пожежа в приватному будинку. Відомо про загиблих і постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України.

«Полум’я повністю охопило дерев’яний будинок і перекинулося на господарські будівлі. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок віком 66 і 49 років», — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що жінка отруїлася чадним газом, а чоловік дістав рвані рани передпліччя — обох госпіталізували.

Пожежу загасили близько 07:45 ранку. За попередніми даними, причиною загоряння стало порушення правил монтажу димоходу.

