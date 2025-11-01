- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
На Житомирщині у будинку живцем згоріли дві жінки
Трагедія сталася у селі Кам’янка. На місці пожежі рятувальники виявили тіла жінок.
У селі Кам’янка Коростенського району Житомирщини сталася пожежа в приватному будинку. Відомо про загиблих і постраждалих.
Про це повідомили в ДСНС України.
«Полум’я повністю охопило дерев’яний будинок і перекинулося на господарські будівлі. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок віком 66 і 49 років», — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що жінка отруїлася чадним газом, а чоловік дістав рвані рани передпліччя — обох госпіталізували.
Пожежу загасили близько 07:45 ранку. За попередніми даними, причиною загоряння стало порушення правил монтажу димоходу.
