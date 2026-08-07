Чоловік помер у «швидкій»

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На Житомирщині 46-річний чоловік помер одразу після того, як військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

У Житомирському обласному ТЦК уже призначили службове розслідування, йдеться у повідомленні відомства.

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Зазначається, що 6 серпня під час перевірки військово-облікових документів група оповіщення виявила чоловіка 1980 року народження, який був порушником правил військового обліку та підлягає призову як офіцер запасу. Його доправили до Коростенського ТЦК.

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За результатами медогляду чоловіка визнали придатним до проходження військової служби.

«О 14:38, перебуваючи на території Коростенського районного ТЦК та СП, громадянин раптово знепритомнів. Черговою зміною було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. Під час перебування громадянина в автомобілі швидкої медичної допомоги у нього зупинилося серце. Медики розпочали здійснення реанімаційних заходів, однак врятувати його життя не вдалося. Згодом медичними працівниками було констатовано смерть», — йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено, заявили у ТЦК.

За цим фактом події призначено службове розслідування.

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Нагадаємо, у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про смерть військовослужбовця у службовому приміщенні Першого відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостиськах. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство.

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