На Житомирщині вітчим розбещував падчерок: про злочин поліції повідомили друзі дівчинки

Зловмисника затримано / © Associated Press

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У Житомирській області засудили чоловіка за сексуальні злочини щодо двох малолітніх падчерок. Тепер він проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

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Слідчі з’ясували, що чоловік проживав з жінкою та її дочками віком 11 та 13 років. У їхньому помешканні він неодноразового розбещував дівчат і вчиняв щодо них дії сексуального характеру. Старшу дівчинку засуджений зґвалтував. Про пережите молодша донька розповіла друзям — вони повідомили про злочини у поліцію.

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Чоловіку інкримінували сексуальне насильство, розбещення та зґвалтування малолітніх — частина 2 статті 156, частина 4 статті 152, частини 3,6 статті 153 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Кагарлицький районний суд виніс вирок колишньому пастору протестантської церкви, який роками розбещував і ґвалтував малолітню дівчинку. Злочинець отримав 13 років в’язниці.

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