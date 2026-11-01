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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Житомирщині вітчим розбещував падчерок: про злочин поліції повідомили друзі дівчинки

У суді свою провину він заперечував, однак його визнали винним та призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Житомирській області засудили чоловіка за сексуальні злочини щодо двох малолітніх падчерок. Тепер він проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

Слідчі з’ясували, що чоловік проживав з жінкою та її дочками віком 11 та 13 років. У їхньому помешканні він неодноразового розбещував дівчат і вчиняв щодо них дії сексуального характеру. Старшу дівчинку засуджений зґвалтував. Про пережите молодша донька розповіла друзям — вони повідомили про злочини у поліцію.

Чоловіку інкримінували сексуальне насильство, розбещення та зґвалтування малолітніх — частина 2 статті 156, частина 4 статті 152, частини 3,6 статті 153 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Кагарлицький районний суд виніс вирок колишньому пастору протестантської церкви, який роками розбещував і ґвалтував малолітню дівчинку. Злочинець отримав 13 років в’язниці.

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