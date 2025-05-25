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На Житомирщині внаслідок атаки РФ загинули троє дітей з однієї родини (фото)
Троє дітей, які загинули в результаті російської атаки на Житомирщині, — з однієї родини. Їхня мати — в реанімації.
Внаслідок сьогоднішнього масованого удару РФ по Житомирській області загинули троє дітей з однієї родини.
Про це у соцмережах повідомив ліцей №1 імені Густава Олізара, де навчалися діти.
Загинув одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.
У Романа через лічені дні мав бути випускний.
«Учні нашого ліцею — одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав — більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям. У Роми через лічені дні мав бути випускний — день, якого він чекав із надією та мріями. А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів, щасливих моментів дитинства… Але все це обірвала війна», — йдеться в повідомленні.
Батьків загиблих дітей госпіталізовано, їхня мама перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 — отримали поранення.