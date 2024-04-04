"Набір для громадянської війни": військовий про проблему з відсутністю термінів мобілізації

За його словами, якщо не буде ротації для тих, хто воює з перших днів повномасштабки – не буде ніякої мотивації взагалі ні для кого.

Відсутність чітко прописаних норм щодо ротації та демобілізації військовослужбовців вкрай погано впливає на мотивацію як самих бійців, так і цивільних чоловіків.

Про це заявив у Facebook відомий український письменник Сергій Лещенко (Сайгон), який воював в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини.

За його словами, якщо не буде ротації для тих, хто воює з перших днів повномасштабки – не буде ніякої мотивації взагалі ні для кого.

"Спетлявші ніколи не вернуться, а нові люди не захочуть служить", – заявив Сайгон (текст у цитатах подаємо без змін, як написано у посту автора у Facebook).

Лещенко попереджає, що відсутність термінів служби в законах про мобілізацію має низку негативних факторів:

По-перше, відчуття "квитка в один кінець".

"Для тих, хто вже давно за*бався, до ощущєнія "білета в один кінець" додається тотальний бардак в армії на всіх рівнях, і це приводить бійця рано чи пізно до состоянія обрєчьонності", – вважає письменник.

По-друге, відсутність соціально справедливої мобілізації.

"Не получається нап**діть армії з телевізора, що "закон один для всіх". На**буйте самі себе у високих кабінетах. Воєнні... і мірняк точно бачать, шо закон не один для всіх. Соотвєтствєнно, люди не хотять буть в касті "безправних" і всі потуги, направленні на підняття іміджу і авторитету армії йдуть *** (марні. – Ред.)", – зазначає він.

По-третє, відсутність альтернативного прикладу.

"Всі бачать за**баного солдата з рюкзаком, пхнущого на маршрутку. Всі бачать воєнних в жовтих "Богданах", переїжающих з місця на місце. Бачать солдат без ног/рук/на костилях, проходящих ВЛК. Люди чують історії "випригнувших" про командирів, побратимів, медицину і корупцію в медзакладах. Всі бачать воїна в гробу, якого отпєвають і оплакують.

Ніхто, с*ка, не бачить повоювавшого дембеля в красівій формі з сімʼєю на відпочинку. Ніхто з мірняка не чує історій від першої особи, в яких не обізатєльно всих стерли в посадкі. Історій з перемогами, результатами. Історій про вмєняємі підрозділи, в які дємбєля повернуться при необхідності. Немає кому таке розказувать", – зауважує у своїй характерній манері Сайгон.

Він додав, що на відсутність терміну служби накладується нестача засобів ураження, "дебілізм в документообороті", бюрократія, "непонятні компетенції прямих командірів" і часта зміна кадрів на всіх щаблях армійської ієрархії.

"Добавлю, що все разом – це лучший "набор продуктів" для розкачування ситуації в середині України і гражданської війни. Грайтесь-грайтесь", – підсумував письменник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 березня підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Також повідомлялоя, що в Раді підтримали важливу правку про демобілізацію після 36 місяців військової служби, але за рішенням президента.

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