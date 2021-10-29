Набирають повні руки: у Мережі показали, як у Житомирі пенсіонери розбирають соціальний хліб (відео)

Пенсіонери атакують стелажі з соціальним хлібом, зранку займаючи черги.
У Житомирі пенсіонери за хвилину розмітають зі стелажів "соціальний" хліб, який коштує набагато дешевше, ніж звичайний.
У Мережі виклали відео, на якому видно, як дешевий хліб "розлітається" за кілька хвилин.
"Зайшов до магазину і обомлів: пенсіонери хапають соціальний хліб і беруть так багато, бо немає чого їсти", - написав авто відео.
За його словами, хліб навіть не встигають виставити на полиці. Пенсіонери, які з самого ранку вишиковуються в чергу за хлібом, забирають його ще зі стелажів.
На кадрах видно, як натовп пенсіонерів оточив стелаж із соціальним хлібом і розбирає його буквально за хвилину. Присутні хапають по декілька хлібин.
Нагадаємо, що у Кривому Розі один із супермаркетів міста викинув у смітник прострочений товар. Продукти у сміттєвому баку побачили люди і заходилися вибирати для подальшого споживання.