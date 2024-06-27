"Наближаємося до літнього піку": ДТЕК попередив про збільшення тривалості вимкнення світла

В Україні збільшаться періоди вимкнення світла через те, що очікується пікове споживання електроенергії у липні-серпні.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

З його слів, через обстріли РФ енергетичної інфраструктури, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду навантаження на українську енергосистему зростає. Зокрема, через це у останній декаді червня суттєво збільшилися періоди вимкнення світла. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас — липень і серпень. Причина — велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться", — зазначив він.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, чому відключення світла в Україні стали тривалішими. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.

Як зберігати продукти під час літнього блекауту?

Читайте також: