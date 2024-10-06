Наближення України до НАТО ціною втрати територій: український дипломат різко висловився про таку ідею

Український дипломат, який був послом України в США та у Франції Олег Шамшур назвав “повною маячнею і шляхом в нікуди” ідею про наближення України до НАТО ціною втрати уже окупованих Росією територій.

Про це він говорив в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, довкола України зараз склалася парадоксальна ситуація, коли країни “осі зла” демонструють інфернальну ефективність, а міжнародні партнери з країн західної демократії лише говорять про створення коаліцій та “якісь гарантії безпеки, які такими насправді не є”.

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“Я вважаю, що ця ідея про те, щоб наблизити Україну до НАТО і гарантувати [безпеку] тим територіям, які не загарбані Росією, це повна маячня і шлях в нікуди”, - різко висловився Олег Шамшур.

При цьому досвідчений український дипломат відзначив, що від західних партнерів лунають наративи про те, що Україна не може програти і навіть повинна перемогти.

“Макрон, якого потім підтримали, говорить про необхідність надзусиль, про те, що не можна залишити Путіну загарбані території. Але разом з тим ми не бачимо тих надзусиль, які мали би бути зроблені — і не для України, а насамперед для безпеки Європи і глобальної безпеки демократичних країн”, - наголосив Олег Шамшур.

Нагадаємо, раніше авторитетне британське видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками - членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Однак в Офісі президента можливість таких переговорів абсолютно заперечують.

Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями – Столтенберг

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