Наближаються нічні морози: які області першими відчують похолодання

Початок листопада здивує зміною погодних умов

Реклама

Погода в Україні протягом тижня перебуватиме переважно під впливом антициклональної діяльності. Нічна температура повітря знижуватиметься до -2 градусів.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Реклама

Погода на тиждень, 2-8 листопада

У понеділок, 2 листопада, через вплив області підвищеного атмосферного тиску в більшості областей передбачається погода без опадів, невеликий дощ вночі та вранці місцями можливий лише на півночі Лівобережжя. В окремих регіонах місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря в західних областях 0 +5 градусів, денна +6 +11 градусів. На решті території країни вночі +4 +9 градусів, вдень +9 +14 градусів.

Реклама

У вівторок, 3 листопада, невеликі дощі очікуються в Одеській, Вінницькій областях й на Буковині. На решті території країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-східного напрямку, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря в західних областях 0 +5 градусів, денна +6 +11 градусів. В інших областях вночі +4 +9 градусів, вдень +9 +14 градусів.

У середу, 4 листопада, у південних областях і Криму дощі, в решті регіонів опади не очікуються. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря в північних і західних областях -1 +4 градуси, денна +4 +9 градусів. У решті регіонів вночі +5 +10 градусів, вдень +8 +13 градусів.

У четвер, 5 листопада, через вплив виступу антициклону із заходу на всій території країни очікується суха, але прохолодна погода. Опади не передбачаються. Вітер північного / північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура -2 +3 градуси, денна +3 +8 градусів, на Закарпатті до +10 градусів.

У п’ятницю, 6 листопада, період сухої та стабільної погоди без опадів триватиме на всій території країни. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Нічна температура повітря -1 +4 градуси, денна +5 +11 градусів.

Реклама

У суботу, 7 листопада, через вплив антициклону суха та стійка погода триватиме у всіх областях країни. Опади не очікуються. Вітер переважно західний, 5 — 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +6 +11 градусів.

У неділю, 8 листопада, через підвищений атмосферний тиск у всіх регіонах країни збережеться суха та стійка погода. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +7 +12 градусів.

Раніше синоптик повідомляв, що в Україні на початку листопада температура почне знижуватися, а в окремих регіонах замість дощу може випасти перший мокрий сніг. Похолодання прийде 4 листопада.

Новини партнерів

Новини партнерів