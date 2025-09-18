Наближається вирішальна битва за Донбас: командир штурмових військ ЗСУ про ситуацію на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

Російська окупаційна армія перекинула на Донеччину додаткові підрозділи з інших напрямків.

Про це розповів командир управління штурмових військ ЗСУ Валентин Манько в ефірі Radio NV.

За його словами, така передислокація може свідчити про наближення вирішальної битви за Донбас.

Водночас Манько зазначив, що на Добропільському напрямку українські підрозділи завершують операцію з блокування ворога. Тут сформовано три «котли», два з яких — уже діють.

Командир штурмових військ додав, що операція із оточення ворога проводилася насамперед силами 33-го, 425-го та 225-го полків.

Валентин Манько також повідомив, що на Запорізькому напрямку особливої загрози з боку ворога зараз немає.

«Там наші бойові порядки, оборонні, стоять чітко», — наголосив він.

За його словами, 210-й полк уже втретє зачищає від ворога Степногірськ.

При цьому Манько припустив, що противник «десь може просочитися», оскільки бракує людей, щоб розставити щільніший захист.

Нагадаємо, раніше британське видання Sky News припустило, що оборона Покровська Донецької області, яка триває понад рік, ймовірно, добігає до кінця.