НАБУ і САП наклали арешт на активи ексбенефіціара "Приватбанку"

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику "Приватбанку" Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою", - йдеться у повідомленні.

На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Арешт активів ексбенефіціара Приватбанку / Фото: НАБУ

Нагадаємо, 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Що передувало

Зазначимо, 2 вересня, близько 9 ранку правоохоронці повідомили про підозру у вчинені злочинів бізнесмену Ігорю Коломойському, а вже до 9 вечора Шевченківський районний суду Києва обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в 509 млн грн.

Позиція правоохоронців

Як йдеться в повідомленні Служби безпеки України, Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

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