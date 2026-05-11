НАБУ і САП навідалися до Єрмака: перші подробиці
Попередньо, у Єрмака проводять обшуки.
Ввечері 11 травня НАБУ і САП навідалися до екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тривають слідчі дії.
Про це повідомляють джерела «Української правди».
Інформація також прокоментував нардеп Ярослав Железняк. Він наголосив, що поки немає підтвердження про підозру.
«Можливо це просто обшук. Поки ряд джерел говорять саме про це. Що робить ситуацію звичайно теж цікавою, але звичайно залишається відчуття незакінченого процесу», — пише він.
За даними «Схем», до машини Андрія Єрмака сіла прокурорка САП Валентина Гребенюк. Вона пробула там близько 10 хвилин, повідомив журналіст.
Новина доповнюється
