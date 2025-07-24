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НАБУ і САП під загрозою: G7 та ЄС зробили заяву щодо антикорупційних інституцій в Україні
Представники G7 зустрілися з українськими урядовцями Юлією Свириденко та Тарасом Качкою щодо антикорупційних інституцій в Україні.
Представники G7 та ЄС очікують від України зміцнення антикорупційних інституцій. Про це вони говорили на зустрічі з українськими урядовцями: прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепрем’єром з питань євроінтеграції Тарасом Качкою. Про це 24 липня повідомила голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
Про це пише Радіо Свобода.
Вона назвала переговори «конструктивними і своєчасними». Матернова підкреслила важливість захисту незалежності антикорупційних органів в Україні.
«З нетерпінням чекаємо на проєкт закону, анонсований Зеленським для захисту незалежності антикорупційних інституцій. НАБУ і САП повинні залишатися сильними й незалежними на шляху України до Євросоюзу», — заявила Матернова.
Вона також додала, що посли країн ЄС привітали Тараса Качку з призначенням на нову посаду віцепрем’єра з євроінтеграції.
Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня ухвалила, а Володимир Зеленський того ж вечора підписав, скандальний законопроєкт №12414. Цей документ, який підтримали 263 народні депутати, викликав значний резонанс, оскільки його окремі положення ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
В Україні спалахнули протести через обмеження самостійності для НАБУ та САП.
Згодом, депутати зареєстрували у Верховній Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП. Деталей наразі немає. Документ мають внести сьогодні до Верховної Ради.