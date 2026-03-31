ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

НАБУ ініціювало екстрадицію Міндіча з Ізраїлю, але виникла пауза: деталі

НАБУ ініціює повернення до України Тимура Міндіча. Наразі детективи очікують на підпис від Офісу генпрокурора.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Тимур Міндіч

Тимур Міндіч / © Українська правда

Доповнено додатковими матеріалами

Національне антикорупційне бюро направило запит на екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча у резонансній справі «Мідас». Детективи підготували масив доказів для Ізраїлю, проте документи вже два тижні чекають на підпис в Офісі генпрокурора України.

Про це головний детектив у справі Олександр Абакумов заявив в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».

«Ми направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції (Міндіча — ред.)», — повідомив детектив.

За словами Абакумова, попри те, що відповідний пакет документів перебуває в Офісі генпрокурора вже упродовж двох тижнів, клопотання досі не підписане. Утім, у НАБУ сподіваються, що це станеться вже найближчими днями.

Детектив також зауважив, що процес видачі правопорушників з Ізраїлю є доволі непростим. Для успішного завершення процедури ізраїльській стороні необхідно надати практично всі матеріали кримінальної справи.

«Ми підготували і переклали на їхню мову великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована», — підсумував Абакумов.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що НАБУ готує запит на екстрадицію Міндіча з Ізраїлю. Директор бюро Семен Кривонос заявив, що слідство перебуває в активній фазі та співпрацює з понад 10 іноземними юрисдикціями, включно з країнами ЄС, для відстеження фінансових операцій та майна фігурантів. Тривають експертизи та очікуються відповіді від міжнародних партнерів, а нові деталі справи оприлюднять після завершення необхідних процесуальних дій.

До слова, сестра Міндіча — Любов Журавльова — роками мешкала у московській квартирі площею 180 кв. м, що належить Олені Аброськіній — дружині російського генерала та експосадовця адміністрації президента РФ Миколи Аброськіна. Про це свідчать дані про замовлення товарів і медичні профілі Журавльової за 2014 — 2024 роки. Її чоловік, Андрій Журавльов, має бізнес у РФ, пов’язаний із «Роснефтью». Сам Міндіч заперечує діяльність сестри в Росії.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie