НАБУ ініціювало екстрадицію Міндіча з Ізраїлю, але виникла пауза: деталі

Тимур Міндіч / © Українська правда

Доповнено додатковими матеріалами

Національне антикорупційне бюро направило запит на екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча у резонансній справі «Мідас». Детективи підготували масив доказів для Ізраїлю, проте документи вже два тижні чекають на підпис в Офісі генпрокурора України.

Про це головний детектив у справі Олександр Абакумов заявив в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».

«Ми направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції (Міндіча — ред.)», — повідомив детектив.

За словами Абакумова, попри те, що відповідний пакет документів перебуває в Офісі генпрокурора вже упродовж двох тижнів, клопотання досі не підписане. Утім, у НАБУ сподіваються, що це станеться вже найближчими днями.

Детектив також зауважив, що процес видачі правопорушників з Ізраїлю є доволі непростим. Для успішного завершення процедури ізраїльській стороні необхідно надати практично всі матеріали кримінальної справи.

«Ми підготували і переклали на їхню мову великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована», — підсумував Абакумов.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що НАБУ готує запит на екстрадицію Міндіча з Ізраїлю. Директор бюро Семен Кривонос заявив, що слідство перебуває в активній фазі та співпрацює з понад 10 іноземними юрисдикціями, включно з країнами ЄС, для відстеження фінансових операцій та майна фігурантів. Тривають експертизи та очікуються відповіді від міжнародних партнерів, а нові деталі справи оприлюднять після завершення необхідних процесуальних дій.

До слова, сестра Міндіча — Любов Журавльова — роками мешкала у московській квартирі площею 180 кв. м, що належить Олені Аброськіній — дружині російського генерала та експосадовця адміністрації президента РФ Миколи Аброськіна. Про це свідчать дані про замовлення товарів і медичні профілі Журавльової за 2014 — 2024 роки. Її чоловік, Андрій Журавльов, має бізнес у РФ, пов’язаний із «Роснефтью». Сам Міндіч заперечує діяльність сестри в Росії.