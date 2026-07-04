НАБУ не веде розслідування проти постачальника боєприпасів PHU Lechmar, - польські медіа

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) письмово підтвердило, що не веде та не реєструвало жодних кримінальних проваджень проти польської компанії PHU Lechmar. Вона вже кілька років постачає боєприпаси для потреб оборони України, виконуючи контракти, серед іншого, для Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Про це пише польске видання INNPoland.pl.

«Ми вважаємо прозорість основою нашої діяльності, тому ми вирішили звернутися до НАБУ за офіційною позицією, щойно отримали непідтверджені заяви, що поширюються в мережі інтернет. Відповідь НАБУ не залишає жодних сумнівів: проти нашої компанії не ведеться жодних розслідувань. Ми послідовно виконуємо свої зобов’язання перед нашими українськими партнерами та продовжуватимемо реагувати на неправдиву інформацію на основі фактів та документів», — заявила виданню INNPoland.pl речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила.

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Як зазначає видання, офіційна відповідь НАБУ спростовує заяву співзасновника Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна, який 17 червня 2026 року заявив у соціальних мережах, що компанія перебуває під антикорупційним розслідуванням НАБУ через підозру в корупції серед українських клієнтів.

У відповідь на ці повідомлення адвокат компанії подав до НАБУ офіційний адвокатсько-клієнтський запит із проханням підтвердити, чи ведеться кримінальне провадження проти PHU Lechmar. У листі від 26 червня 2026 року за підписом виконуючого обов’язки директора правління Бюро Геннадія Головацького НАБУ чітко заявило, що інформація щодо PHU Lechmar як юридичної особи, до якої можуть бути застосовані кримінальні заходи, не внесена до Єдиного реєстру досудових проваджень. Це означає, що згідно із законодавством України кримінальне провадження проти компанії не ведеться.

Компанія, своєю чергою, наголошує, що неправдиві заяви про нібито проведення розслідування з’явилися в контексті ширшої хвилі публікацій, які ставлять під сумнів умови та вартість укладених контрактів на постачання боєприпасів до України. PHU Lechmar наголошує, що всі контракти на сьогоднішній день були виконані згідно з домовленістю, а компанія постійно співпрацює з українськими інституціями та залишається відкритою для всіх перевірок, включаючи ті, що проводяться незалежними антикорупційними органами.

PHU Lechmar закликає до достовірності висвітлення тем, пов’язаних з безпекою та обороною.

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Раніше, 17 червня, речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що Державна прикордонна служба України, діючи на підставі делегованих повноважень, повністю виконала зобов’язання за контрактами на закупівлю боєприпасів вартістю 23 млрд гривень у польського постачальника PHU Lechmar.

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