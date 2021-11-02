НАБУ оголосила одеського мільярдера Галантерника в розшук: у чому його підозрюють

НАБУ оголосила одеського мільярдера Галантерника в розшук: у чому його підозрюють

Згідно з карткою розшуку, 51-річний Галантерник зник у Харкові 31 серпня 2021 року і тепер переховується від органів досудового розслідування.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Володимира Галантерника, якому інкримінують причетність до створення злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків територіальній громаді обсягом 689 млн грн.

Відомості про розшук оприлюднені в базі даних МВС.

Згідно з карткою розшуку, 51-річний Галантерник зник у Харкові 31 серпня 2021 року і тепер переховується від органів досудового розслідування.

Його підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні та заволодінні майном, відмиванні грошей та зловживанні владою.

Нагадаємо:

Галантерник володіє одеськими ринками "Привоз" і "7-й кілометр", ТРЦ City Center і City Center "Котовський", розважальним комплексом "Аркадія Сіті", бутік-готелем De Paris та іншими бізнес-активами, доля в яких становить близько 50%.

одеськими ринками "Привоз" і "7-й кілометр", ТРЦ City Center і City Center "Котовський", розважальним комплексом "Аркадія Сіті", бутік-готелем De Paris та іншими бізнес-активами, Галантерник є фігурантом справи про незаконне заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізацію незаконно отриманих доходів. У цій справі підозрюваним проходить і мер міста Геннадій Труханов.

про незаконне заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізацію незаконно отриманих доходів. 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі.

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