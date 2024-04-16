НАБУ оголосило у розшук ексзаступника секретаря РНБО Гладковського: що відомо

Олега Гладковського обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для ЗСУ.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його обвинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У НАБУ нагадали, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих збитків державі становить понад 17 мільйонів гривень.

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19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу. У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

"Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук", – додали в НАБУ.

Олега Гладковського оголошено у розшук / Фото: Національне антикорупційне бюро України

Нагадаємо, у липні 2021 року автомобільну компанію "Богдан Моторс" Гладковського суд визнав банкрутом.

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