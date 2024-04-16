НАБУ оголосило у розшук ексзаступника секретаря РНБО Гладковського: що відомо

Олега Гладковського обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для ЗСУ.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його обвинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба відомства.
У НАБУ нагадали, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих збитків державі становить понад 17 мільйонів гривень.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу. У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.
"Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук", – додали в НАБУ.
Нагадаємо, у липні 2021 року автомобільну компанію "Богдан Моторс" Гладковського суд визнав банкрутом.
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