НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа через махінації з житлом у Києві

Екснардеп фігурує у кримінальному провадженні, відкритому 8 квітня 2024 року за підозрою у зловживанні владою або службовим становищем.

Колишнього народного депутата Руслана Демчака, який до 2019 року був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, оголосили в розшук через підозру в незаконному одержанні компенсації за оренду житла у Києві.

Про це свідчить повідомлення на сайті НАБУ.

У повідомленні йдеться, що 49-річний екснардеп фігурує у кримінальному провадженні, відкритому 8 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Оголошення НАБУ про розшук Руслана Демчака / Фото: НАБУ

Раніше видання "Слово і Діло" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомило, що Демчак отримував компенсацію за оренду житла в Києві, хоча мав приватний будинок в Крюківщині, що під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався.

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На думку НАБУ і САП, екснардеп незаконно отримав близько 225 тисяч гривень компенсації. Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування не встановлено.

На 9 квітня цього року Руслана Демчака викликали для допиту в НАБУ як підозрюваного у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, раніше за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт щодо чинного народного депутата Андрія Одарченка, який пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. доларів.

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