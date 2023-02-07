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НАБУ оголосило у розшук заступника голови Сумської облради: у чому його підозрюють

НАБУ оголосило у розшук заступника голови Сумської облради: у чому його підозрюють

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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НАБУ оголосило у розшук заступника голови Сумської облради: у чому його підозрюють

Фото: Сумська обласна рада

НАБУ розшукує заступника голови Сумської обласної ради Вадима Лисого.

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук заступника голови Сумської обласної ради Вадима Лисого за підозрою у недекларуванні відомостей.  

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ розшукує заступника голови Сумської обласної ради за підозрою у недекларуванні. Лисий Вадим Вікторович, 22.08.1983 року народження, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляли Лисому про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік. 

За даними слідства, підозрюваний не задекларував отриману 2017 року позику у розмірі 1,6 млн гривень, яку взяв під заставу нежитлового приміщення площею понад 520 кв. у Сумах.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру Оксані Марченко у фінансуванні Росгвардії та МВС РФ під час війни. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

Оксану Марченко також викликали на допит в Управління СБУ в Івано-Франківській області. 

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Дата публікації
Перегляди
647
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