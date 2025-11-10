ТСН у соціальних мережах

593
2 хв

НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці

На незаконному збагаченні викрито низку посадовців.

Катерина Сердюк
Обушуки НАБУ

Доповнено додатковими матеріалами

НАБУ та САП проводять операцію «Мідас». Викрито злочинну організацію у сфері енергетики та оборони.

Про це повідомляє НАБУ.

Деталі операції

Як наголосили у НАБУ, було:

  • витрачено 15 місяців роботи;

  • здійснено понад 70 обшуків;

  • проаналізовано 1000 годин аудіозаписів.

Правоохоронцями викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони.

«Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом», — заінтригували розслідувачі.

Про що йдеться у записі

09.07.2025

Тенор Вони планують і далі строчити ї**чі захисні, цифри шалені.

Рокет — Скажи постачальникам, усі і так розуміють, що ось і ось щось відбуватиметься, тому що в нас йдуть зростаючі (суми відкатів — ред.)

Рокет — Почне вокзал, підключиться Служба, Резницька, почнуть кліпати. В принцип і за ним тягнути….

14.05.25

Рокет — Вона шукає щось таке. Це їй. Їй це до вподоби.

Тенор — Ці ж хлопчики не зароблять грошей.

Рокет — Зарплату їй плачу я.

09.07.25

Тенор — Ми можемо мені завтра дати звідси трохи на зарплату?

Рокет — Ви ж розумієте, що перше ж засідання Кабінету міністрів, на яке він потрапить бл***

Рокет — Просто феєрично. Плюс у нього в короні засяє ще один діамант.

30.06.25

Карлсон — Не хочеться підозру отримувати.

Згодом стали відомі ймовірні особи тих, хто фігурує у записів. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, «Тенор» — це Дмитро Басов, колишній співробітник Генпрокуратури. Наразі скандальний експрокурор очолює підрозділ безпеки “Енргоатому”.

У свою чергу, «Рокет» — Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко і вічний помічник зрадника Деркача. Так званий «смотрящій» за енергетикою від Міндіча.

«Карлсон»… потримаємо інтригу», — зауважив нардеп.

Вочевидь, контекст усієї розмови має бути зрозумілим тим, чиї голоси є на записі.

Раніше ми повідомляли, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Так, під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима. Кошти зберігалися у гривні, доларах та євро.

Операція готувалася впродовж 15 місяців. За даними відомства, учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК „Енергоатом“. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

