НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці
На незаконному збагаченні викрито низку посадовців.
НАБУ та САП проводять операцію «Мідас». Викрито злочинну організацію у сфері енергетики та оборони.
Про це повідомляє НАБУ.
Деталі операції
Як наголосили у НАБУ, було:
витрачено 15 місяців роботи;
здійснено понад 70 обшуків;
проаналізовано 1000 годин аудіозаписів.
Правоохоронцями викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони.
«Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом», — заінтригували розслідувачі.
Про що йдеться у записі
09.07.2025
Тенор — Вони планують і далі строчити ї**чі захисні, цифри шалені.
Рокет — Скажи постачальникам, усі і так розуміють, що ось і ось щось відбуватиметься, тому що в нас йдуть зростаючі (суми відкатів — ред.)
Рокет — Почне вокзал, підключиться Служба, Резницька, почнуть кліпати. В принцип і за ним тягнути….
14.05.25
Рокет — Вона шукає щось таке. Це їй. Їй це до вподоби.
Тенор — Ці ж хлопчики не зароблять грошей.
Рокет — Зарплату їй плачу я.
09.07.25
Тенор — Ми можемо мені завтра дати звідси трохи на зарплату?
Рокет — Ви ж розумієте, що перше ж засідання Кабінету міністрів, на яке він потрапить бл***
Рокет — Просто феєрично. Плюс у нього в короні засяє ще один діамант.
30.06.25
Карлсон — Не хочеться підозру отримувати.
Згодом стали відомі ймовірні особи тих, хто фігурує у записів. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, «Тенор» — це Дмитро Басов, колишній співробітник Генпрокуратури. Наразі скандальний експрокурор очолює підрозділ безпеки “Енргоатому”.
У свою чергу, «Рокет» — Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко і вічний помічник зрадника Деркача. Так званий «смотрящій» за енергетикою від Міндіча.
«Карлсон»… потримаємо інтригу», — зауважив нардеп.
Вочевидь, контекст усієї розмови має бути зрозумілим тим, чиї голоси є на записі.
Раніше ми повідомляли, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
Так, під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима. Кошти зберігалися у гривні, доларах та євро.
Операція готувалася впродовж 15 місяців. За даними відомства, учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК „Енергоатом“. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.