"Я тут що, б...дь, баночка джину": НАБУ оприлюднило гучне відео обшуків Скороход

Народна депутатка очолила групу, яка вимагала $250 тис. за «санкції РНБО»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) викрили злочинну групу, яку очолювала чинна народна депутатка Ганна Скороход. Зловмисники пропонували бізнесмену за $250 тисяч організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на компанію-конкурента.

Про це повідомили в НАБУ.

За повідомленнями НАБУ, спільники отримали від представника товариства першу частину суми у розмірі $125 тисяч. Водночас вони запевнили «клієнта», що ці кошти будуть передані посадовцям РНБО для реалізації схеми. Щоб гарантувати отримання решти суми, учасники групи змусили представника товариства написати розписку про нібито позику грошей.

Також НАБУ опублікувало відео з підтвердженням цих слів. На відео чітко чути діалог між жінкою та чоловіками.

«Ні, ви хочете, щоб ви зробили те, за що я до вас потім не прийду і не висуну претензію. Все, що я можу зробити, це найняти пацанів, які у вас десь там, у провулку в є*нях. Я цим не займаюся. Ну, не мій, не мій стиль, не мій спосіб життя. Я вам сказала: ви віддаєте гроші, вам пишуть дві розписки, вони в мене», — сказала жінка у відео.

Також нардепка запевнила, що «як тільки все відбувається», то ці розписки «разом усе порвуть».

«П’ять тисяч доларів коштував приїзд людини, по вашому питанню. Чого я повинна нести ці витрати? З якого х*ра? Ну, з якого х*ра? Щоб ви прийшли і поставили мені свої умови? Я тут що, бл*ь, баночка джину чи хто?» — сказала жінка.

Раніше повідомлялося, детективи бюро повідомили, що $250 тисяч зловмисники пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Коли «клієнт» передав їм частину коштів — $125 тисяч, його запевнили, що гроші передадуть посадовцям РНБО.

Пізніше сама депутатка підтвердила, що у її помешканні проводяться слідчі дії.

«Мені нічого приховувати, моя діяльність — на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію», — написала Ганна Скороход у Telegram.