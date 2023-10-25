НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Енергоатому", які привласнили 100 млн грн: як діяла схема

Посадовці "Енергоатому" збагатилися на 100 мільйонів гривень під час будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

НАБУ і САП 25 жовтня 2023 року повідомили про підозру п’ятьом особам, які були учасниками організованої групи. Їх підозрюють у завданні майже 100 млн грн збитків ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє НАБУ.

Так, йдеться про генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом" та керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.

Як встановило слідство, 2017-2020 років для потреб ДП "НАЕК "Енергоатом" виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 2020 року у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт щодо його завершення.

У грудні того ж року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП НАЕК "Енергоатом", та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища. З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП "НАЕК "Енергоатом" втричі дорожче.

У результаті цих дій ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 млн грн.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк опублікував додаток до договору про закупівлю державною компанією НАЕК "Енергоатом" великої кількості картриджів для принтерів за значно завищеними цінами. Переплата становитиме понад 1,5 мільйона гривень.

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