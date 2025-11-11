Ексвіцепрем’єру України оголосили підозру: деталі гучної справи

Олексій Чернишов / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

Колишньому віцепрем’єр-міністру України НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у НАБУ.

Хоч у справі не вказується ім’я, проте за даними з різних ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова. Це вже друга підозра, оголошена експосадовцю. За даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ексвіцепрем’єр був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, експосадовець отримував кошти від Цукермана, який, ймовірно, легалізовував їх для Міндіча. Ця «пральня» контролювалася керівником злочинної організації, яку НАБУ і САП викрили напередодні.

«Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. Кваліфікація: ст. 368-5 КК України», — зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило нову частину розслідування випадків корупції в державному підприємстві «Енергоатом». Керівник «пральні» Карлсон контролював фінансові потоки, які, як з’ясувалося, йшли на елітні квартири та будинки.

Згодом оприлюднили нові деталі спецоперації «Мідас». Детективи задокументували, як учасники організованої злочинної групи передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України, відомому у внутрішньому спілкуванні під кодовим ім’ям «Че Гевара».