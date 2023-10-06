НАБУ провело обшуки у виробника тепловізорів Archer: підозрюють у розтраті майже 1,5 млрд грн

Компанія тимчасово не може проводити ремонт.

Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer.

Про це повідомив керівник Archer Олександр Яременко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що компанія тимчасово не може допомогти з ремонтом, обслуговуванням або з "прошивкою" приладів Archer.

Як пояснили у пресслужбі НАБУ, компанія, дотична до постачання продукції оборонної промисловості, поставила армії тепловізори на 1,5 млрд гривень із затримкою у понад 9 місяців.

Крім того, компанія отримала передоплатою майже повну суму контракту – від 80 до 100%. Внаслідок обшуків компанію підозрюють у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

"Міноборони подало позов про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій. Компанії запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було ухвалено рішення про проведення обшуку", - розповіли в НАБУ.

Також зазначається, що під час обшуку було зламано сейф, оскільки представники компанії не захотіли відкривати його детективам.

НАБУ провело обшуки у виробника тепловізорів Archer

"Станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн", - мовиться у повідомленні.

Тим часом САП завершила розслідування справи Князєва.

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