НАБУ провело обшуки в ДПС: що приховує служба – офіційна реакція

Державна податкова служба України офіційно прокоментувала проведені 10 грудня обшуки детективами Національного антикорупційного бюро.

За повідомленням ДПС, обшуки відбулися у службових осіб Головного управління податкової у Хмельницькій та Миколаївській областях, а також у центральному апараті ДПС.

“Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися 2024 року та завершились на початку 2025 року, і пов’язане з питаннями ризикових підприємств. Данні досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.

У ДПС підкреслили, що керівництво та працівники служби повністю сприяють роботі антикорупційних органів, а сама служба діє у правовому полі та завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше 10 грудня повідомлялось про обшуки НАБУ у центральному апараті Державної податкової служби та низці обласних управлінь. Як зазначалось, обшуки могли бути пов’язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетиці (справа “Мідас”), однак офіційних деталей від бюро не надходило.