НАБУ провело переговори з ФБР, у США завершився шатдаун: головні новини ночі 13 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
НАБУ

НАБУ / © НАБУ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 листопада 2025 року:

  • Справа Міндіча: представники НАБУ провели зустріч з ФБР Читати далі –>

  • В уряді Німеччини прокоментували корупційний скандал в Україні: що сказали Читати далі –>

  • Трамп підписав закон про завершення найдовшого шатдауну в історії США Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • У РФ заявили, що готові до проведення саміту у Будапешті Читати далі –>

