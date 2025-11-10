- Дата публікації
НАБУ проводить обшуки у ексрадника Галущенка: що відомо про Миронюка
У колишнього радника Галущенка НАБУ здійснюють обшуки.
НАБУ проводить обшуки у Ігоря Миронюка. Він є ексрадником міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.
Як зазначив нардеп, саме Миронюка називали «смотрящім» від Галущенка щодо багатьох питань.
«До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях», — зазначив Железняк.
Крім того, став відомий ще один цікавий факт.
«Пан Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача. Який, до речі, теж не чужий і пану Галущенко був», — завершив нардеп.