НАБУ проводить обшуки у ексрадника Галущенка: що відомо про Миронюка

У колишнього радника Галущенка НАБУ здійснюють обшуки.

Обшук / Ілюстративне фото

НАБУ проводить обшуки у Ігоря Миронюка. Він є ексрадником міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив нардеп, саме Миронюка називали «смотрящім» від Галущенка щодо багатьох питань.

«До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях», — зазначив Железняк.

Крім того, став відомий ще один цікавий факт.

«Пан Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача. Який, до речі, теж не чужий і пану Галущенко був», — завершив нардеп.

