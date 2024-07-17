НАБУ розпочало провадження проти заступника директора ДБР після розслідування ЗМІ

За інформацією журналістів, Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва, хоча задекларував лише орендовану квартиру.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало кримінальне провадження щодо першого заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Удовиченка.

Про це пише hromadske з посиланням на відповідь від НАБУ.

Журналісти з'ясували, що Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва, проте в його декларації згадок про цю нерухомість немає.

У НАБУ запевнили, що вивчили розслідування журналістів та провели інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої розпочали досудове розслідування.

Проте далі правоохоронці сказали, що не можуть надати більше інформації, оскільки стан розслідування становить таємницю слідства, розголошення якої може зашкодити кримінальному провадженню.

Національне агентство з питань запобігання корупції також розпочало моніторинг способу життя Удовиченка.

Олександр Удовиченко

Раніше повідомлялося, що заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко декларує місцем свого проживання орендовану квартиру, але насправді мешкає у квартирі в елітному ЖК Києва Regent Hill. Ринкова вартість такого житла стартує від $900 000.

Журналісти стверджують, що ця нерухомість оформлена на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки, припускають у hromadske.

У декларації Удовиченка лише вказано, що Удовиченко орендує квартиру в Голосіївському районі Києва

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