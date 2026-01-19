НАБУ розслідує можливу корупцію в СБУ за часів Баканова і Наумова

НАБУ / © НАБУ

Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями Служби безпеки України. Підставою стали публічні заяви бізнесмена Сергія Ваганяна.

Про це ZN.UA повідомили у пресслужбі НАБУ.

Деталі

Справу відкрито за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або організованою групою, а також за частиною 4 статті 369 ККУ — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Про існування, за його словами, корупційної системи в СБУ заявив український бізнесмен Сергій Ваганян. Він стверджує, що колишній голова СБУ Іван Баканов та ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов перетворили санкції РНБО на «власний бізнес-проєкт».

Ваганян заявив, що платив гроші з прибутків від експорту зерна в обмін на «відсутність проблем із контролюючими органами». За його словами, «винагороди» надавалися як у грошовій формі, так і у вигляді коштовних подарунків — меблів, автомобілів та дорогих прикрас.

Бізнесмен також стверджує, що щомісячні суми, які передавалися, нібито сягали мільйонів доларів і подекуди доходили до десяти мільйонів.

Крім того, Ваганян заявив, що фактичне управління СБУ, за його словами, здійснював Андрій Наумов, тоді як Іван Баканов нібито виконував роль посередника між ним та президентом Володимиром Зеленським. Він також додав, що навіть після кадрових змін у СБУ та інших органах влади, люди, пов’язані з Наумовим, буцімто зберігають вплив.

Зараз Сергій Ваганян перебуває за кордоном. Він заявив про готовність співпрацювати зі слідством, зокрема з НАБУ та САП, і надавати інформацію, докази та документи.

Раніше ми повідомляли, що колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення РФ, придбав три квартири в елітному житловому комплексі в Аланії (Туреччина). Загальна вартість цієї нерухомості, за даними журналістів, становила близько 17,5 млн гривень.

Як з’ясували журналісти програми «Схеми» (Радіо Свобода), у 2022 році Наумов став власником апартаментів у преміальному ЖК Konak Seaside Premium у районі Каргиджак. Площа квартир становить від 70 до 185 квадратних метрів, а сума угод на момент купівлі оцінювалася у 8,5 млн турецьких лір. Нині вартість подібної нерухомості в цьому комплексі може сягати сотень тисяч євро.

Також повідомлялося, що сім’я Наумова проживає у цих апартаментах, тоді як сам ексгенерал СБУ перебуває в Сербії та очікує на рішення апеляційного суду у справі про відмивання коштів. В Україні його оголошено у міжнародний розшук — Наумова підозрюють у незаконному збагаченні, підробці документів і шахрайстві. Сам він усі звинувачення заперечує, називаючи їх політичним переслідуванням.