- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 292
- Час на прочитання
- 1 хв
НАБУ та САП б’ють на сполох: нові повноваження генпрокурора загрожують антикорупційній реформі
НАБУ та САП зробили офіційну заяву щодо законопроєкту №12414. За їхніми словами, запропоновані правки можуть знищити незалежність антикорупційних органів, підпорядкувавши їх Генпрокурору.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступили з офіційною заявою щодо законопроєкту №12414, який готується до другого читання у Верховній Раді. Відомства попереджають, що внесені до документа правки фактично підпорядковують їхню діяльність Генеральному прокурору.
Офіційну заяву оприлюднила пресслужба НАБУ.
За оновленою редакцією законопроєкту:
Генпрокурор отримає доступ до всіх справ НАБУ або зможе делегувати його іншим прокурорам;
зможе надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, а у разі невиконання — передавати справу іншим органам;
отримає повноваження закривати розслідування за вимогою сторони захисту;
зможе самостійно вирішувати спори про підслідність;
одноосібно підписуватиме підозри високопосадовцям;
отримає виняткове право формувати групу прокурорів, позбавивши цієї можливості керівника САП.
У НАБУ та САП вважають, що ухвалення таких змін зведе нанівець їхню незалежність і перетворить обидві установи на підрозділи Генеральної прокуратури.
“Антикорупційна система, яку Україна розбудовувала з 2015 року разом із міжнародними партнерами, може бути зруйнована”, — йдеться у заяві.
Відомства закликають народних депутатів не підтримувати правки, які, на їхню думку, підривають основи незалежного антикорупційного слідства.
Нагадаємо, у Верховній Раді готуються кардинальні зміни в системі антикорупційних органів. У вівторок, 22 липня, правоохоронний комітет парламенту вже схвалив скандальні поправки до законопроєкту №12414, які фактично можуть підпорядкувати САП та суттєво обмежити повноваження НАБУ.