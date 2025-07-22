НАБУ та САП б’ють на сполох: нові повноваження генпрокурора загрожують антикорупційній реформі

Верховна Рада. / © Associated Press

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступили з офіційною заявою щодо законопроєкту №12414, який готується до другого читання у Верховній Раді. Відомства попереджають, що внесені до документа правки фактично підпорядковують їхню діяльність Генеральному прокурору.

Офіційну заяву оприлюднила пресслужба НАБУ.

За оновленою редакцією законопроєкту:

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Генпрокурор отримає доступ до всіх справ НАБУ або зможе делегувати його іншим прокурорам;

зможе надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, а у разі невиконання — передавати справу іншим органам;

отримає повноваження закривати розслідування за вимогою сторони захисту;

зможе самостійно вирішувати спори про підслідність;

одноосібно підписуватиме підозри високопосадовцям;

отримає виняткове право формувати групу прокурорів, позбавивши цієї можливості керівника САП.

У НАБУ та САП вважають, що ухвалення таких змін зведе нанівець їхню незалежність і перетворить обидві установи на підрозділи Генеральної прокуратури.

“Антикорупційна система, яку Україна розбудовувала з 2015 року разом із міжнародними партнерами, може бути зруйнована”, — йдеться у заяві.

Відомства закликають народних депутатів не підтримувати правки, які, на їхню думку, підривають основи незалежного антикорупційного слідства.

Нагадаємо, у Верховній Раді готуються кардинальні зміни в системі антикорупційних органів. У вівторок, 22 липня, правоохоронний комітет парламенту вже схвалив скандальні поправки до законопроєкту №12414, які фактично можуть підпорядкувати САП та суттєво обмежити повноваження НАБУ.

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