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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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НАБУ та САП б’ють на сполох: нові повноваження генпрокурора загрожують антикорупційній реформі

НАБУ та САП зробили офіційну заяву щодо законопроєкту №12414. За їхніми словами, запропоновані правки можуть знищити незалежність антикорупційних органів, підпорядкувавши їх Генпрокурору.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Верховна Рада

Верховна Рада. / © Associated Press

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступили з офіційною заявою щодо законопроєкту №12414, який готується до другого читання у Верховній Раді. Відомства попереджають, що внесені до документа правки фактично підпорядковують їхню діяльність Генеральному прокурору.

Офіційну заяву оприлюднила пресслужба НАБУ.

За оновленою редакцією законопроєкту:

  • Генпрокурор отримає доступ до всіх справ НАБУ або зможе делегувати його іншим прокурорам;

  • зможе надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, а у разі невиконання — передавати справу іншим органам;

  • отримає повноваження закривати розслідування за вимогою сторони захисту;

  • зможе самостійно вирішувати спори про підслідність;

  • одноосібно підписуватиме підозри високопосадовцям;

  • отримає виняткове право формувати групу прокурорів, позбавивши цієї можливості керівника САП.

У НАБУ та САП вважають, що ухвалення таких змін зведе нанівець їхню незалежність і перетворить обидві установи на підрозділи Генеральної прокуратури.

“Антикорупційна система, яку Україна розбудовувала з 2015 року разом із міжнародними партнерами, може бути зруйнована”, — йдеться у заяві.

Відомства закликають народних депутатів не підтримувати правки, які, на їхню думку, підривають основи незалежного антикорупційного слідства.

Нагадаємо, у Верховній Раді готуються кардинальні зміни в системі антикорупційних органів. У вівторок, 22 липня, правоохоронний комітет парламенту вже схвалив скандальні поправки до законопроєкту №12414, які фактично можуть підпорядкувати САП та суттєво обмежити повноваження НАБУ.

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