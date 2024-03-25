НАБУ та САП порушили справу проти голови АМКУ Кириленка після гучного сюжету ЗМІ: що відомо

Після розслідування "Схем" про майно родини Кириленка на 70 мільйонів щодо посадовця озпочали кримінальне провадження.

НАБУ та САП після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу САП.

Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ.

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За "декларування недостовірної інформації" загрожує штраф, або максимальна санкція – позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За незаконне збагачення "світить" позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у коментарі "Суспільному" уточнила, що Кириленко станом на день надходження запиту не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП.

Правоохоронці запевнили, що відкрили кримінальне провадження ще 22 березня – наступного дня після виходу матеріалу "Схем". У матеріалі йшлося, що родина Кириленка за 2020-2023 роки придбала нерухомість і авто загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Детальніше про статки Павла Кириленка та його родини ми писали у цій статті.

Що відомо про біографію Павла Кириленка

Нагадаємо, що Павло Кириленко 2017 року призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

Потім чотири роки керував Донецькою обласною військовою адміністрацією – від 5 липня 2019 до 5 вересня 2023 року. 6 вересня 2023 року був призначений головою Антимонопольного комітету.

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