НАБУ та САП затримали мера міста та депутата на Одещині: у чому їх підозрюють (фото)

Мера і депутата міськради Одещини викрили під час одержання першого траншу.

24 січня НАБУ і САП викрили на хабарництві голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з міським головою обіцяли передати громадянину в оренду земельну ділянку комунальної власності площею близько 2,5 га. За цю "послугу" вони просили 100 тис. дол.

Посадовці встигли отримати частину хабара в сумі 50 тис. дол. Але одразу після одержання ними частини обумовлених коштів їх було викрито на "гарячому".

Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після повідомлення особам про підозру прокурорами САП вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше на хабарі затримали заступника очільника Одеської ОВА Муратова, який за ці гроші пропонував звільнити підлеглого від кримінального покарання.

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Правоохоронці кажуть, що задокументували факт передавання одному зі заступників глави ОВА "авансу за допомогу" у розмірі $27 тисяч.

На Банковій відреагували на затримання заступника очільника ОВА, та Кирило Тимошенко заявив, що затримання Муратова є "чітким сигналом всім посадовцям – хто порушує закон, буде нести відповідальність за скоєне".

Втім, згодом підозрюваного Олега Муратова випустили зі слідчого ізолятора під заставу в розмірі 3,2 млн грн.

10 січня голова Одеської ОВА Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова, якого спіймали на хабарі.

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