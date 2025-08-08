НАБУ та СБУ влаштували публічну суперечку через скандальне затримання детективів

затримання детектива НАБУ / © СБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос вважає недостатніми надані йому матеріали СБУ про причетність двох співробітників цього антикорупційного органу до «російського впливу» та вимагає публічності звинувачень. В СБУ відповіли, що всі докази будуть надані виключно суду та ще раз нагадали оприлюднену раніше фабулу звинувачень, висунутих детективам.

ТСН.ua зібрав усі подробиці суперечки між правоохоронними органами, яка відбулася в публічному просторі в п’ятницю, 8 серпня.

Керівники українських антикорупційних органів, які нещодавно опинилися в центрі уваги через спробу позбавити їх незалежності та взяти під контроль, цього дня провели брифінг в Медіацентрі Україна. Анонсованою темою був звіт про роботу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у першому півріччі 2025 року.

Однак найбільший резонанс викликали заяви керівників НАБУ і САП стосовно затримання двох детективів, які перебувають під вартою за звинуваченням у державній зраді та пособництві державі-агресорці.

Що заявив директор НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що у зв’язку із затриманням детективів проводяться внутрішні службові розслідування. Тому цей антикорупційний орган скерував звернення до СБУ з проханням надати матеріали, які підтвердили б причетність цих двох співробітників до «російського впливу».

«Я проситиму дозволу опублікувати ці матеріали, бо не вбачаю, що їх треба приховувати від суспільства, колективу та міжнародних партнерів. Також просив би СБУ опублікувати всі наявні матеріали щодо цих співробітників», — наголосив він, натякнувши, що наданих йому матеріалів СБУ недостатньо.

Також він додав, що з незрозумілих причин затягується апеляційне оскарження запобіжних заходів щодо згаданих працівників Бюро.

Яка позиція САП

Керівник САП Олександр Клименко на цьому ж брифінгу також висловив думку, що СБУ має публікувати матеріали обвинувачення проти двох детективів НАБУ.

«На мою думку, матеріалів, які були надані у медіа, недостатньо для того, щоб утримувати двох фахівців НАБУ під вартою. Ці справи мають значний резонанс», — наголосив він.

Водночас Клименко додав, що обидві справи пов’язані зі «спланованою атакою на антикорупційні органи».

«Після цього було рішення [тобто ухвалення скандального законопроєкту №12414], яке позбавило нас незалежності. Зараз ситуація з НАБУ та САП виправлена, але не з цими детективами. Правильним рішенням буде відкритість СБУ, щоб всі переконались, що є обґрунтовані підозри», — наголосив Олександр Клименко.

За його словами, колектив антикорупційного органу переконаний: детективи сидять за результати своїх розслідувань, а їхнє затримання — це певна «помста» від Служби безпеки.

Раніше в інтерв’ю для ZN.ua Олександр Клименко заявив, що затриманий СБУ детектив Руслан Магомедрасулов розслідував справу бізнесмена Тимура Міндіча, який має тісні зв’язки з президентом Володимиром Зеленським.

У тому ж інтерв’ю він стверджував, що здійснюється тиск на певних людей, щоб вони свідчили, що дійсно в НАБУ є «російські впливи».

Що відповіли в СБУ

Того ж дня, в п’ятницю, 8 серпня, Служба безпеки України опублікувала відповідь керівництву НАБУ та САП, в якій нагадали, що матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства.

«Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом. Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіорозмовами фігурантів», — йдеться у повідомленні.

В спецслужбі також повідомили, що в четвер, 7 серпня, слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом детективам.

«Весь масив доказової бази буде надано виключно суду — в порядку, передбаченому процесуальними нормами», — йдеться у відповіді СБУ.

У спецслужбі заперечили здійснення тиску на «певних людей» заради свідчень, що в НАБУ дійсно є «російські впливи»

Водночас в СБУ заявили, що вплив на НАБУ має нардеп від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федір Христенко, про що нібито свідчать «аутентичні записи його власних розмов».

У спецслужбі зауважили, що під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ.

«Федору Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України», — нагадали в СБУ.

У спецслужбі також заперечують, що затриманий детектив НАБУ Магомедрасулов «займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів», назвавши цю інформацію «чутками».

В СБУ стверджують, що Магомедрасулова затримали, бо він мав контакти з представниками країни-агресорки та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан).

«Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магомедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу… Магомедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору)», — повідомили у спецслужбі.

В СБУ додали, що підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро громадянин РФ — Сентябр Магомедрасулов.

«Вважаємо розповсюдження нічим не підтверджених маніпулятивних заяв щодо даних резонансних кримінальних проваджень спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади», — підсумували у відомстві Василя Малюка.

Нагадаємо, 21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ. ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучний розголос навколо обшуків у НАБУ.

Наступного дня, 22 липня, Верховна Рад ухвалила законопроєкт, який обмежує незалежність НАБУ і САП.

Після масових вуличних протестів та критики європейських партнерів Верховна Рада України 31 липня проголосувала за ухвалення законопроєкту №13533 про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.