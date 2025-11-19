НАБУ влаштувало обшуки у високопосадовця "Нафтогазу": всі деталі

Група «Нафтогаз»

Детективи НАБУ 19 листопада прийшли з обшуками до нового директора з безпеки групи «Нафтогаз» Віталія Бровка. Ці дії можуть бути пов’язані з «плівками Міндіча» щодо масштабної корупції в енергетиці.

Про це повідомили “Економічна правда» з посиланням на співрозмовників у одній з державних компаній, народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За даними ЕП, обшуки у Бровка відбулися вранці 19 листопада в центрі Києва.

«Слідчі дії можуть бути пов’язані з плівками Міндіча та діяльністю Бровка на його минулій посаді в Офісі Генпрокурора«, — сказало джерело видання.

«Наші джерела повідомляють, що НАБУ та САП наносять удар по деяким посадовцям „Нафтогазу“, — написав водночас у Мережі Железняк.

Про обшуки у Бровка повідомив і Гончаренко. За словами нардепа, у посадовця забрали телефон.

Своєю чергою у групі «Нафтогаз» повідомили, що жодних обшуків у їхніх офісах не проводиться. Хоча ЗМІ й нардепи заявили про обшуки саме в Бровка, а не в офісах групи.

«Група Нафтогаз максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії. У разі встановлення порушень — будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників», — йдеться в заяві.

Хто такий Віталій Бровко?

Бровка призначили на посаду в «Нафтогазі» наприкінці серпня. До цього він очолював департамент нагляду за дотриманням законів органами ДБР в Офісі генерального прокурора.

У декларації посадовця зазначено значні обсяги криптоактивів. Forbes Ukraine назвав Бровка «рекордсменом за обсягом криптодоларів» — маючи на увазі стейблкоїн USDT, курс якого дорівнює одному долару США. Зокрема, директор з безпеки Групи «Нафтогаз» задекларував понад 35 млн грн у USDT, розміщених на біржі Binance.

У портфелі Бровка та членів його родини також є інші криптовалюти: Ripple (XRP), Toncoin, Ethereum, Zcash, Ethereum Classic, Monero, Dash, Lunc та інші. Сукупна вартість криптоактивів станом на кінець квітня цього року перевищувала 44 млн грн.

Родина чиновника мешкає в орендованій квартирі площею 183,2 кв. м у Києві, власницею якої є Ніна Піскунова.

У користуванні сім’ї — три автомобілі: Toyota RAV4 2022 року (вартістю 2,3 млн грн), Lexus RX450 2020 року (2,6 млн грн) та Ford Expedition 2018 року (1,64 млн грн). Водночас лише Ford належить самому Бровку, тоді як інші авто записані на його дружину або тещу.

У розділі доходів Бровко вказав 1,56 млн грн зарплати, отриманої в Офісі генпрокурора. Його дружина, Тетяна Бровко, задекларувала 8,22 млн грн доходу від підприємницької діяльності та ще 2,46 млн грн від операцій з криптовалютою.

На банківських рахунках сім’я зберігає 2,68 млн грн, 40,52 тис. дол. та 73,75 тис. євро. Найбільший вклад — 65,3 тис. євро — розміщений у словацькому Tatra Bank.

