Торгували перетином кордону: НАБУ викрило екскерівника і чинних посадовців ДПСУ - деталі
НАБУ та САП викрили колишнього очільника та чинного посадовця Державної прикордонної служби на систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину кордону.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
За даними бюро, серед підозрюваних у справі фігурують:
генерал колишній голова Держприкордонслужби;
начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
колишня службова особа Держприкордонслужби.