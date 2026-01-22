ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
74
Торгували перетином кордону: НАБУ викрило екскерівника і чинних посадовців ДПСУ - деталі

НАБУ та САП викрили колишнього очільника та чинного посадовця Державної прикордонної служби на систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину кордону.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними бюро, серед підозрюваних у справі фігурують:

  • генерал колишній голова Держприкордонслужби;

  • начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

  • колишня службова особа Держприкордонслужби.

