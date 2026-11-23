НАБУ / © НАБУ

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили ймовірну схему розтрати бюджетних коштів у Міністерстві національної єдності. За даними слідства, колишній віцепрем’єр-міністр України, який раніше очолював відомство, організував фіктивне працевлаштування п’ятьох людей, які насправді працювали його особистими водіями та охоронцями. За даними ЗМІ, мова йде про Олексія Чернишова.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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© НАБУ

Фіктивне працевлаштування в Міннац’єдності: як працювала схема з водіями та охоронцями

За версією слідства, п’ятьох людей оформили до штату міністерства, хоча вони не виконували там жодних посадових обов’язків. Натомість ці працівники забезпечували особисті потреби ексміністра — були його водіями та охоронцями. Заробітну плату їм виплачували коштом державного бюджету.

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У НАБУ пояснили, що до реалізації схеми колишній посадовець залучив двох керівників структурних підрозділів міністерства. Вони, за даними слідства, знали про фіктивне працевлаштування, але регулярно підписували документи з неправдивими відомостями про нібито виконану роботу.

«На підставі цих паперів нараховувалася зарплата», — повідомили в антикорупційному бюро.

Підозра ексвіцепрем’єру та двом посадовцям: що загрожує фігурантам справи

НАБУ і САП повідомили про підозру трьом фігурантам справи — колишньому віцепрем’єр-міністру та двом керівникам підрозділів міністерства.

Ексурядовцю інкримінують організацію розтрати державного майна та службового підроблення. Двох керівників підрозділів підозрюють у безпосередній розтраті бюджетних коштів і підробленні службових документів.

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За ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Також суд може заборонити їм обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, раніше колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов фігурував у справі про ймовірні зловживання із державною землею в Києві. За версією НАБУ та САП, учасники оборудки домоглися передачі земельної ділянки під забудову за значно заниженою вартістю. Через це держава могла недоотримати нерухомості на понад мільярд гривень.

Крім того, слідство вважає, що Чернишов та інші фігуранти отримали від забудовника знижки на квартири як неправомірну вигоду. Її загальну суму оцінюють більш ніж у 14,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викривали й інші ймовірні корупційні схеми за участю колишніх високопосадовців. Зокрема, ексвіцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурував у справі про незаконне відчуження державної землі в Києві.

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За версією слідства, через оборудку держава могла недоотримати нерухомості на понад мільярд гривень, а сам Чернишов та інші фігуранти могли отримати від забудовника неправомірну вигоду на суму понад 14,5 млн грн.

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