НАБУ підозрює нардепа у відмиванні коштів: подробиці

Євген Шевченко / © УНІАН

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили підозру народному депутату Євгену Шевченку у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як повідомляється у НАБУ, за даними слідства, депутат заволодів коштами приватної фірми, пообіцявши її представникам сприяння в отриманні дозволу на вивезення мінеральних добрив за кордон. Отримавши понад 9 мільйонів гривень на рахунок близької особи, Шевченко своїх обіцянок не виконав.

Схема відмивання

Щоб приховати незаконне походження цих коштів, підозрюваний перерахував понад 9 млн грн юридичній компанії під виглядом оплати за надання послуг. Вона належить його близькому родичу,

«Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу — BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності», — зазначили в НАБУ.

Що відомо про Євгена Шевченка?

Раніше Євген Шевченко був членом фракції «Слуга Народу», але був виключений. Згодом йому оголосили підозру у державній зраді, і наразі він перебуває у СІЗО. Депутат відомий своїми суперечливими заявами, підтримкою УПЦ МП, а також публічним захопленням Олександром Лукашенком та візитами до Білорусі.

Нагадаємо, народному депутату Євгену Шевченку, якого підозрюють у державній зраді, у п’ятницю, 15 листопада, обрали запобіжний захід. За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Ранеше СБУ звинуватила Шевченка у масовому розповсюджені фейків російської пропаганди. Незалежна експертиза вже підтвердила ці факти. Також Шевченко здійснював оборудки із санкційною білоруською продукцією. Нардепу вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Він має шанси сісти за грати на 15 років.

Також Євген Шевченко відзначився своїм офіційним листом, у якому звернувся до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, у якому вирішив попросити вакцинувати від коронавірусу українців, які тимчасово перебувають у Білорусі.