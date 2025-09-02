НАБУ і САП підозрюють генерала Вітюка у незаконному збагаченні: у СБУ відреагували

Ілля Вітюк

НАБУ і САП викрили високопосадовця СБУ на незаконному збагаченні. За даними слідства, у грудні 2023 року він придбав елітну квартиру за 21,6 мільйонів гривень, оформивши її на члена сім’ї. При цьому в офіційних документах було вказано значно меншу суму — 12,8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє НАБУ.

Йдеться про Іллю Вітюка. Щоб приховати походження грошей, родич посадовця зареєструвався як ФОП і нібито надавав юридичні та консалтингові послуги. Однак слідчі встановили, що гроші надходили від особи, яка підозрюється в розкраданні коштів «Укрзалізниці», та пов’язаних із нею фіктивних компаній.

Крім того, не вдалося підтвердити законне походження решти коштів. А саме 8,8 мільйонів гривень, витрачених на купівлю квартири. Таким чином, НАБУ і САП підозрюють посадовця не лише в незаконному збагаченні, а й у декларуванні недостовірної інформації.

Позиція СБУ щодо справи

Служба безпеки України розцінює оголошення підозри бригадному генералу Іллі Вітюку як помсту з боку НАБУ та САП. В СБУ вважають, що це стало реакцією на затримання кількох співробітників Національного антикорупційного бюро, яких викрили на держзраді та співпраці з РФ.

«Підозру І.Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку», — зазначили в СБУ.

Зокрема, СБУ звертає увагу на те, що слідство проігнорувало:

Висновки експертиз , які спростували купівлю квартири за заниженою ціною (включно з експертизами, ініційованими самим НАБУ).

Висновок НАЗК , яке не знайшло ознак незаконного збагачення у сім’ї Вітюка після ретельних перевірок.

Законні доходи дружини, які підтверджено експертизами.

«Окремо зазначаємо, що І.Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення рф робить важливий внесок у захист країни. Зокрема, під його керівництвом Департамент кібербезпеки (ДКІБ) СБУ відбив тисячі кібератак на українські системи зв’язку, енергетичну та ЖКГ-інфраструктуру. Проведено десятки складних контрнаступальних операцій в кіберпросторі», — зазначили в СБУ.

Також брав участь у бойових діях, зокрема в Київській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях, а також у Курській операції. Під його керівництвом було створено бойовий підрозділ, який знищує ворожу техніку та живу силу, а також розроблено корисний для військових телеграм-бот.

Виходячи з цих фактів, СБУ називає дії НАБУ і САП «вибірковим правосуддям». Водночас, Служба заявляє, що й надалі працюватиме виключно в правовому полі, документуючи злочини, незалежно від того, хто їх вчинив.

