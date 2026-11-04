НАБУ викрило схему за участю високопосадовців СБУ, поліції та ОГП: нові деталі операції «Карфаген»

НАБУ викрило схему за участю посадовців СБУ, ОГП та поліції / © НАБУ

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про викриття злочинної організації, учасники якої, за даними слідства, налагодили схему систематичного надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Злочинну організацію НАБУ та САП викрили у межах операції «Карфаген».

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«За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища», — йдеться в повідомленні.

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У НАБУ зазначили, що подробиці операції повідомлять згодом.

Обшуки НАБУ в СБУ: що відомо

Нагадаємо, вранці 4 листопада НАБУ повідомило про перешкоджання проведенню обшуку з боку високопосадовця СБУ. За даними бюро, посадовець не допускав детективів до місця проведення обшуку та погрожував застосувати вогнепальну зброю. На місце також прибули спецпризначенці СБУ.

Детективи проводили обшук на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згодом журналіст-розслідувач Михайло Ткач із посиланням на джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про генерала СБУ Сергія Дуку.

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Крім того, за інформацією джерел «Української правди», НАБУ прийшло з обшуками до начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, полковника Антона Кравчука.

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