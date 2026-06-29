НАБУ затримало чинного нардепа-корупціонера та помістило до ізолятора

Нардеп Сергій Кузьміних

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НАБУ затримало чинного народного депутата, який обвинувачується у корупції. Він допомагав приватним компаніям перемагати в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. За даними Центру протидії корупції, йдеться про представника «Слуги народу» Сергія Кузьміних.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Детективи НАБУ затримали його на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через систематичну неявку обвинуваченого на судові засідання. За даними НАБУ, останній раз він не прибув на суд через відрядження до Іспанії. Наразі нардепа доставлено до ізолятора тимчасового тримання.



Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня 2026 року на 11:00.

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Що відомо про справу

Справа про корупційну схему тягнеться ще від 2022 року. За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав хабаря у розмірі 558 тис. грн. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством. Ці кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Також під час розслідування встановили, що нардеп обіцяв забезпечити фінансування та реалізацію ще двох договорів на загальну суму понад 38 млн грн за «відкат у 30 відсотків».

Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році, але упродовж майже чотирьох років він часто не з’являвся у судові засідання. Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року.

«За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення — ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду», — підкреслили в НАБУ.

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Раніше ми розповідали, що депутат Кузьміних затягує судовий процес, розраховуючи закрити справу за строком давності.

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