НАБУ затримало в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана – ЗМІ

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У понеділок, 5 грудня, НАБУ оприлюднило інформацію про затримання трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Однак правоохоронці не розкривають імен затриманих осіб.

"Слідство встановило, що восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації (далі – ЗО), що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, екснардепа від ОПЗЖ викрили на махінаціях з житлом на 700 тисяч гривень.

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