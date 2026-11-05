НАБУ затримало генерала СБУ: Буданов зробив заяву після гучного скандалу

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що посади, звання та повноваження не можуть захищати від відповідальності за злочини. Він наголосив на необхідності незалежного розслідування та справедливих рішень на тлі гучних викриттів правоохоронців.

Про це Буданов написав у своїй заяві, коментуючи події попереднього дня.

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«Закон один для всіх. Посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності», — наголосив керівник ОП.

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Він підкреслив, що корупція та будь-які інші злочини мають отримувати належну правову оцінку, а причетні до них особи — відповідати перед законом.

Водночас Буданов закликав до своєчасних і рішучих дій з боку відповідальних органів.

«Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень», — заявив він.

За словами очільника ОП, спільною метою залишається побудова сильної правової держави, у якій закон однаково діє для кожного.

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Що відомо про гучну операцію НАБУ «Карфаген»

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, забезпечувала прикриття незаконного бізнесу через підкуп високопосадовців правоохоронних органів.

У межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 імовірних учасників угруповання. За даними слідства, до його діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представники кримінального середовища.

Слідчі стверджують, що під прикриттям правоохоронців діяли шахрайські колцентри, через які ошукували українців та іноземців. Угрупованню також закидають причетність до наркобізнесу, виготовлення контрафактних сигарет, підроблення валюти, викрадень людей і нападів.

За матеріалами НАБУ, одним із фігурантів є генерал-майор СБУ з позивним «Акім», який, за версією слідства, забезпечував захист організації від уваги співробітників спецслужби. Серед інших фігурантів — посадовці поліції та ймовірні організатори незаконного бізнесу.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нове розслідування у межах гучної справи «Карфаген».

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