"Набухуємо кєнта": у Кривому Розі 19-річний хлопець знущався з черепахи (відео)

Він заливав плазукна пивом і водкою і знімав свої знущання на відео.

Кадри знущання з черепахи потрапили до Мережі.

"У Кривому Розі 19-річний хлопець знущався з черепахи в компанії своїх друзів. Він напував її пивом і горілкою. Усі дії молодик зняв на камеру і опублікував у себе на сторінці в Instagram", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як хлопець знімає відео, коментуючи, що поки його друг говорить по телефону, вони "набухують кєнта" і показує, як заливає черепасі пиво.

Далі на відео видно, що шкуродера розшукали невідомі і допитали. Він зізнався, що "був бухий і впоров ф*гню". Мовляв, черепаху вони спіймали в водоймі під час рибалки і вирішили розважитися, бо на той момент "ім це здавалося смішним".

У поліції Кривого Рогу на факт знущання з плазуна вже відреагували.

"Заяв з цього приводу від громадян до поліції не надходило. Під час моніторингу соцмереж працівники поліції самі виявили відео, на якому зафіксовано, як невідомий молодий чоловік знущається з черепахи. Зараз працівники Криворізького районного управління поліції проводять перевірку щодо становлення особи на відео", - прокоментувала ТСН.ua інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, священника УГКЦ зі Львова вже двічі за рік притягнули до відповідальності за домашнє насильство. Чоловік агресивно себе поводив з дружиною, матюкався до неї та погрожував розправою.

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